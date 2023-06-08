مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

تصدر اسم الرائد مصطفى عبد الرازق وشهرته "مصطفى كلبش"، معاون مباحث مركز الفتح، عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استشهاده في مداهمة أمنية لوكر تاجر مخدرات.

وحملت صور الشهيد التي نشرها أصدقائه دعوات بالرحمة و الصبر.

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع عنصر شديد الخطورة الإجرامية في أسيوط، واستشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق من قوة مديرية أمن أسيوط.

جاء في إطار رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامه في عدد من القضايا ما بين مخدرات- سلاح- ضرب"، ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات ويقيم بأسيوط، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات وزارة الداخلية ما أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف من قوة مديرية أمن أسيوط، ومصرع العنصر الإجرامي.

وعثرت أجهزة وزارة الداخلية بحوزته على بندقية آلية و6 خزائن، وعدد كبير من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام، وكمية من مخدري الشابو والأفيون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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