التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، قبل القمة المرتقبة في المباراة النهائية بالمسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

ويلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في إسطنبول بتركيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، قبل القمة المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وستُذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي.

خط وسط الملعب: رودري - جون ستونز - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، كالآتي: