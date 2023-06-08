الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نظام جديد للحكام فى الموسم الجديد من الدورى

بيريرا رئيس لجنة
بيريرا رئيس لجنة الحكام

قال فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، إنه تولى المهمة منذ 3 أشهر فقط واعتمد على النظام الذي كان معمولًا به قبل مجيئه في تعيينات الحكام بالدوري. 

وأضاف بيريرا، في مؤتمر صحفي أقيم ظهر الخميس بمقر اتحاد الكرة، أنه مع بداية الموسم المقبل سيتم وضع نظام جديد في تعيينات الحكام وفقًا لرؤيته الفنية. 

وأشار إلى أنه يتابع كل الحكام وكان حريصًا على إقامة معسكرات للتعرف على الحكام عن قرب.

وعن مشاكل تقنية حكم الفيديو الـvar وتأخر الحكام في إصدار القرارات، أكد بيريرا أن الفار طُبق قريبًا فى الدوري المصري مقارنة بدوريات أخرى ومع مزيد من الوقت سيتم تلاشى الأخطاء السابقة.

ولفت إلى أن كل مسابقة سيكون لها حكامها ومع نهاية الموسم سيتم تقييم الحكام، والحكام الذين سيحصلون على تقييم أقل سيتم هبوطهم للدوري الأدنى وللحكام الحاصلين على تقييم أعلى سيتم تصعيدهم للدرجة الأعلى. 

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المؤتمر الصحفي مقر اتحاد الكرة الvar الدورى المصرى

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