الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منظمة مكافحة المنشطات تكثف حملات التوعية استعدادا لأولمبياد باريس

المنظمة المصرية لمكافحة
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

تواصل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حملات التوعية من الوقوع في فخ المحظورات، بالتزامن مع انطلاق المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في مختلف الرياضات.

ويجري التنسيق بشكل دائم بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية في المؤسسات الرياضية المختلفة، بشأن إقامة العديد من جلسات التوعية للاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية، لحماية اللاعبين من الوقوع في فخ المنشطات في هذه المرحلة المهمة.

وقالت الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة تتواصل بشكل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية لتقديم النصائح والتوعية للاعبي المنتخبات، موضحة أن دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا يتوقف فقط عند الكشف عن المنشطات، ولكن يشمل أيضا التوعية بأخطار المنشطات وحماية الرياضيين من الوقوع في فخ المواد المحظورة، حفاظا على الصحة العامة وكذلك لتجنب التعرض للعقوبات المنصوص عليها في الكود الدولي.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الجلسات مع المنتخبات الوطنية ومنها منتخبات رفع الأثقال وكرة اليد وغيرهما من الرياضات، وذلك لتنفيذ برنامج التوعية مع بداية مشاركة اللاعبين في المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وطالبت هانم أمير الأجهزة الطبية بالمنتخبات وكذلك اللاعبين باستشارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في أي وقت بشأن المواد المحظورة ومعرفة كل ما يخص هذا الملف المهم.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

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