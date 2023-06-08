الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يلتقي نظيره بدولة مدغشقر لبحث التعاون بالملفات الصحية المشتركة

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره بدولة مدغشقر الدكتور زيلي أريفيلو راندريامانانتاني، والوفد المرافق له، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بنسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.  

في بداية اللقاء، ثمنَ وزير الصحة والسكان زيارة نظيره المدغشقري إلى مصر لحضور المؤتمر الطبي الإفريقي، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لتقديم خبراتها بكافة مجالات نظم الرعاية الصحية، فضلًا عن التزامها بتقديم الدعم الكامل لرفع كفاءة النظم الصحية بالدول الافريقية الصديقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا التعاون بمجالات مختلفة  فى مجالات الرعاية الصحية، ومنها نقل خبرات الدولة المصرية وتجربتها الرائدة فى القضاء على فيروس "سي"، حيث تحرص مصر على تقديم الخبرات الداعمة لإنجاح هذه التجربة بدولة مدغشقر، بالإضافة إلى التعاون بمجال التغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا الشأن.

واستكمل أن الوزيرين بحثا التعاون بملف التشخيص الطبي عن بعد، وتنظيم ورش طبية مشتركة بهذا الملف، وكذلك ملف التدريب الطبي من خلال إرسال واستقبال الوفود الطبية لتبادل الخبرات والمهارات بكلا البلدين، كما اتفقا الوزيران على التعاون فى مجال تصنيع اللقاحات، والأدوية.

ومن جانبه أشاد وزير الصحة بدولة مدغشقر، بالتعاون المثمر مع الدولة المصرية، حيث أكد أن مصر تمتلك نظامًا صحيًا قويًا، بالإضافة إلى امتلاكها مهارات وخبرات تؤهلها لأن تصبح من أوائل الدول المتقدمة بالمجال الصحي فى القارة الافريقية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وزير الصحة بدولة مدغشقر الصحة السكان أفريقيا

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

إصابة شخصين بانقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

رئيس زامبيا: أشكر الرئيس السيسى على جهوده خلال رئاسة مصر لتجمع الكوميسا

الرئيس السيسى: مصر تولت رئاسة "الكوميسا" فى فترة شديدة الدقة

العثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن فى المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس