في الموجة الحارة.. أطعمة ومشروبات لمرضى الضغط المنخفض

حالة من التقلبات الجوية وموجة حارة تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، فكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة، حيث تصل ذروتها اليوم.

يتعرض أصحاب الضغط المنخفض للكثير من المعاناة في الأجواء الحارة، لذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور بعض الأطعمة والمشروبات بحسب موقع “healthline” التي يمكن عن طريقها التغلب على الإعياء في تلك الموجة الحارة، حيث تناولها من شأنه أن يخفف وطأة الرطوبة والحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

أطعمة تتغلب على انخفاض الضغط في الأجواء الحارة:

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء واحدة من أهم المصادر التي تضيف الحديد للجسم، وهي متاحة على نطاق واسع وضروري لرفع مستويات ضغط الدم.

الكبد

الكبد من أفضل الأطعمة التي تعطي للجسم فيتامين ب 12، حيث إنها تحتوي على كمية عالية من فيتامين ب 12، ذلك الذي نقصانه يتسبب في فقر وانخفاض ضغط الدم.

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من حمض الفوليك وB12، حيث أن حمض الفوليك يساعد في رفع مستويات ضغط الدم المنخفضة.

الفواكه والخضروات

تعتبر الفواكه والخضروات من الأشياء السهلة والبسيطة التي عن طريقها يمكن أن يتخلص الأشخاص من المعاناة بسبب انخفاض ضغط الدم بالجسم، فالاهتمام بتناولها وخاصة التي تحتوي على نسبة جيدة من الماء يقلل من المعاناة مع الإرتفاع في درجات الحرارة.

مشروبات تتغلب على انخفاض ضغط الدم بالاجواء الحارة:

القهوة والشاي

تعد القهوة والشاي من أنواع الكافيين الذي يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، حيث انه يساعد في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.

الماء

من الأشياء البسيطة التي يمكن ان تحد من انخفاض ضغط الدم الناتج عن الجفاف الشديد الذي يتعرض له الأشخاص، لأنه قد يؤدي انخفاض حجم الدم إلى انخفاض ضغط الدم، لذلك يجب الحرص على رطوبة الجسم بتناول الماء بكثرة.

العرقسوس

يعد العرقسوس من المشروبات التي تساعد في رفع مستويات ضغط الدم المنخفضة للغاية، وذلك كونه يقلل من تأثير الألدوستيرون وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم تأثير الصوديوم على الجسم، بالتالي يؤدي لارتفاع مستويات ضغط الدم المنخفضة بجسم الإنسان.