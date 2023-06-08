خفض الرسوم والمصروفات الجامعية للفلسطينيين بنسبة 50%

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، على إعفاء الطلبة الفلسطينيين من حملة الثانوية العامة، من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية، لتشمل إلى جانب الجامعات الحكومية وفق القرار الجديد.

وأوضحت السفارة، في بيانٍ اليوم، أن قرار الإعفاء جاء عقب الاجتماعات الثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني محمود أبو مويس، ونظيره المصري، على هامش زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إلى مصر.

وشكر سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، القيادة المصرية الحكيمة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الإدارات والهيئات التعليمية ذات الصلة في مصر، التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقدّرة لمراسلات الوزارة والسفارة وتواصلهما الدائم للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، بهدف إتاحة الفرص كافة للطلاب الفلسطينيين، لاستكمال تعليمهم الجامعي، والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة، لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.