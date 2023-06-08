الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خفض الرسوم والمصروفات الجامعية للفلسطينيين بنسبة 50%

دياب اللوح
دياب اللوح

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، على إعفاء الطلبة الفلسطينيين من حملة الثانوية العامة، من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية، لتشمل إلى جانب الجامعات الحكومية وفق القرار الجديد. 

وأوضحت السفارة، في بيانٍ اليوم، أن قرار الإعفاء جاء عقب الاجتماعات الثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني محمود أبو مويس، ونظيره المصري، على هامش زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إلى مصر.

وشكر سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، القيادة المصرية الحكيمة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الإدارات والهيئات التعليمية ذات الصلة في مصر، التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقدّرة لمراسلات الوزارة والسفارة وتواصلهما الدائم للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، بهدف إتاحة الفرص كافة للطلاب الفلسطينيين، لاستكمال تعليمهم الجامعي، والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة، لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية. 

سفارة دولة فلسطين القاهرة أيمن عاشور الفلسطينين الجامعات الحكومية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

التخطيط: 2.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال آخر 4 سنوات

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس