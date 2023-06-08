الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأحد المقبل.. افتتاح فرع مجلس الدولة بالمنوفية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو، للافتتاح فرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة المنوفية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار بإنشاء الدوائر والمحاكم التالية، بمجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على النحو التالي: 

1.دائرة لمحكمة القضاء الإداري.

2.محكمة إدارية.

3.محكمة تأديبية.

4.دائرة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية.

5.دائرة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.

كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة، أمام دوائر محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة التأديبية، أو المحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة، أو المحكمة إلى الدائرة، أو المحكمة المختصة، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر.

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