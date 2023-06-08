الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يلتهم محلا في العمرانية

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل محل تجاري ناصية شارع كفر طهرمس مع شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري ناصية شارع كفر طهرمس مع شارع الهرم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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