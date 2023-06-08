الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أب ينهي حياة طفله الرضيع في السلام

طفل رضيع
طفل رضيع

أنهى أب حياة رضيعه البالغ من العمر عامين بعد وصلة تعذيب أودت بحياة الطفل. 

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة رضيع ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الرضيع "بدر. ر" عمره عامان تعرض للضرب المبرح من قبل والده حتى فارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تحفظت الشرطة على الأب ونفى تعمده التسبب في وفاة ابنه "كنت بأدبه".

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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