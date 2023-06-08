الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تلاحق تجار المخدرات بحملات أمنية

مخدرات
مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 8 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 32,90 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .. وبحوزتهما عدد 10000 قرص لعقار التامول المخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلوجرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن بورسعيد

▪ ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن الغربية

▪ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن المنيا

▪ ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنيا وبحوزته كمية من مخدر الهيروين –مبلغ مالى.

مديرية أمن أسيوط

▪ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض.

مديرية أمن سوهاج

▪ ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس "شابو"– مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض.

منطقة السحر والجمال

▪ ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر المواد المخدرة

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

التخطيط: 2.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال آخر 4 سنوات

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس