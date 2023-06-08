الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يجدد عهده باستمرار العمل بالتنسيق مع الأشقاء لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته "رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي"، أن مصر لن تألو جهدًا في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لتوفير جميع سبل الدعم للدول الشقيقة في مسارها نحو تحقيق التنمية.

وجدد الرئيس السيسي عهده باستمرار العمل بالتنسيق مع جميع الأشقاء لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وتابع خلال كلمته بفعاليات قمة الكوميسا اليوم الخميس: "لقد عاهدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم".

وأضاف أنه: "بعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع جميع الأشقاء لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063".

السيسي مصر الاتحاد الافريقى ملف إعادة الإعمار والتنمية رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية تسليم رئاسة التجمع عام 2021 كوميسا أجندة التنمية الأفريقية 2063

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