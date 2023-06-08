الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى "باب عشق" على مسرح الطليعة

صورة من العرض
صورة من العرض

انطلقت أمس الأربعاء، أولى ليالي العرض المسرحي "باب عشق" الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت، على قاعة زكي طليمات، بمسرح الطليعة بالعتبة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويُعد ثاني عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام  بعد العرض المسرحى "بيت روز".

كما يعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد عرض "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس، "سيدتى أنا" إنتاج فرقة المسرح القومى، "ياسين وبهية" و"حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" و"ستوكمان" إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" و"عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

"باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبدالرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، وآخرين.

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