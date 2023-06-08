ماذا قالت الصحف العالمية على انتقال ليونيل ميسى إلى إنتر ميامى الأمريكى؟

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء، على قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي.

وكان ليو ميسي قد أعلن، أمس الأربعاء، عن قراره بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعقد لمدة 3 سنوات، حتى صيف عام 2026، وهو ما يعني ضمان مشاركته في مونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية التي ربطت اسم ميسي بالعودة إلى برشلونة، أو الانضمام إلى الهلال السعودي.

الصحف العالمية تتحدث عن قرار ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

وكانت البداية مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، التي عنونت "الوجهة الجديدة في ميامي"، مُضيفة: "ميسي يقرر الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي واللعب لفريق ديفيد بيكهام في الموسم الجديد".

فيما خرجت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعنوان "ميسي يختار إنتر ميامي"، مُضيفة: "ليونيل ميسي يقرر الانضمام إلى فريق بيكهام بدلًا من فريقه السابق برشلونة والهلال السعودي".

صحيفة "ماركا"

أما صحيفة "آس" فقد عنونت "ميسي في ميامي"، مُضيفة: "الأرجنتيني يعلن التوقيع مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي وعدم العودة لبرشلونة".

صحيفة "آس"

وركزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية على تصريحات ليونيل ميسي، تحت عنوان "سأذهب لميامي".

وأبرزت الصحيفة تصريحات ميسي، قائلًا: "رغبتي كانت العودة لبرشلونة.. لقد تركت مستقبلي في يدي وليس في يد شخص آخر".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

واتفقت صحيفة "سبورت" الكتالونية مع نظيرتها السابقة، في العنوان ذاته "سأذهب لميامي"، مُضيفة: "ميسي: لن أعود لبرشلونة لأنني أردت حسم مستقبلي بنفسي".

وأبرزت أيضًا تصريحات ميسي، عندما قال: "أود أن أحصل على وداع في يومًا ما مثل جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، تشافي وأندريس إنييستا".

صحيفة "سبورت"

ولم تختلف الصحف البريطانية عن البقية، حيث جاءت صحيفة "صن" بعنوان "ميسي ينطلق لميامي"، مُضيفة: "ليونيل ميسي يحسم مستقبله ويقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي".

الأمر ذاته بالنسبة لـ صحيفة "ميرور" البريطانية، التي عنونت "العلامات التجارية تساعد في انتقال ميسي لإنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023".