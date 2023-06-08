رئيس الوزراء يُتابع موقف طرح أصول عقارية بالعاصمة الإدارية والعلمين للقطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة موقف طرح عدد من الأصول العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، للقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات.

كما حضر الاجتماع؛ المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز" مصر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى، وعمرو إلهامي، رئيس صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري، ومسئولي مكاتب التقييم العقاري الدولية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال الاجتماع، إلى أن الدولة أعلنت عن طرح عدد من الأصول العقارية المختلفة، منها أصول في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما، وتم التوافق على ضرورة وجود مُقيم عقاري دولي، يتولى تقييم هذه الأصول المطروحة على شركات القطاع الخاص.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إلى أن الأصول العقارية المطروحة تتضمن بعض الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل حي "R5 - جاردن سيتي الجديدة"، وكذا منطقة الأعمال المركزية، بالإضافة إلى عدد من الأبراج في مدينة العلمين الجديدة.

ولفت إلى استعراض موقف التفاوض على عدد من هذه الأصول العقارية، والرد على عدد من تساؤلات المقيمين العقاريين، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض رؤية تطوير منطقة مربع الوزارات، والقاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، في ضوء انتقال الحكومة بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع نهاية هذا الشهر، حيث تتم حاليًا مشاورات مع عدد من كبار المخططين والمستثمرين بهذا الشأن، بهدف أن يستعيد "قلب القاهرة" بهاءه.

