الرئيس السيسى: مصر قدمت مقترحًا لإنشاء مجلس صحة بسكرتارية الكوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ركزت على دعم المجال الطبي والتصنيع الدوائي، خاصة عقب جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة "كوميسا" الـ22 في زامبيا، اليوم الخميس: "كان من الضروري عقب جائحة كورونا، الاهتمام والتركيز علي مجال التصنيع الدوائي وتسليط الضوء علي القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي: وبناءً عليه قدمت مصر مقترحاً لإنشاء مجلس صحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حالياً؛ لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي.