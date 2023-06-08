الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر قدمت مقترحًا لإنشاء مجلس صحة بسكرتارية الكوميسا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ركزت على دعم المجال الطبي والتصنيع الدوائي، خاصة عقب جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة "كوميسا" الـ22 في زامبيا، اليوم الخميس: "كان من الضروري عقب جائحة كورونا، الاهتمام والتركيز علي مجال التصنيع الدوائي وتسليط الضوء علي القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي: وبناءً عليه قدمت مصر مقترحاً لإنشاء مجلس صحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حالياً؛ لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

التخطيط: 2.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال آخر 4 سنوات

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس