إقبال كبير على جناح هيئة الكتاب فى معرض الرباط (صور)

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، المشاركة في الدورة الـ 28 لمعرض الرباط الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا من الجمهور وزوّار المعرض على الجناح، لما يضمه من مجموعة من العناوين والإصدارات المهمة لكبار الأدباء والكتاب المصريين والعرب.

وتشارك الهيئة في معرض الرباط للكتاب بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة، ومن بينها: «تاريخ الرهاوي المجهول، جماليات الباب العربي، شعائر العرفان، طبقات فحول الشعراء، فنون المنون، الحداثة في الفن التشكيلي، طليعة التجديد، حوارات الهوية المصرية، سمير رافع رائد السريالية، بين اللوحة والشاشة، اتجاهات تعليم علم النفس، الانتباه المشترك، الوجود والحرية، تفسير الأحلام، فجر الفلسفة اليونانية، فلسفة التاريخ».

وتنوعت الفئات العمرية، المقبلة على جناح الهيئة في معرض الرباط، خاصة وأن الجناح يعرض العديد من إصدارات الأطفال، إلى جانب مؤلفات قيمة لكبار المفكرين والمبدعين.

معرض الرباط الدولي للكتاب، انطلقت فعالياته يوم 1 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 11 من الشهر ذاته، بمشاركة 287 عارضًا مباشرًا و450 عارضًا غير مباشر من 51 دولة.

وتشهد هذه الدورة من المعرض زيادة فى المساحة بنحو 17% عن العام الماضي مع زيادة عدد الأروقة وإتاحة الحجز الإلكتروني للقضاء على التزاحم عند منافذ التذاكر، كما يشارك في فعاليات وأنشطة المعرض 661 كاتبًا ومفكرًا وشاعرًا محليًا وأجنبيًا مع الإبقاء على جناح خاص بالثقافة والآداب الإفريقية التي حلت ضيف شرف الدورة السابقة.

ومن بين أبرز الضيوف المنتظر حضورهم الكاتب النيجيري "وول سوينكا"، الحائز على جائزة نوبل للآداب 1986، ويشارك في الدورة الحالية عدد كبير من الناشرين المصريين.

ويشار إلى أن الدورة الأولى من معرض الرباط الدولي للكتاب انطلقت عام 1987 واستقبل في دورة العام الماضي أكثر من 200 ألف زائر.