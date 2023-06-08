الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتور بيريرا: لدينا 2724 حكما في مختلف الدرجات.. وتقييم الأداء من أهم أولوياتي

بيريرا رئيس لجنة
بيريرا رئيس لجنة الحكام

أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام  بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه سعيد بتواجده في مصر واحدة من أهم الدول في قارة إفريقيا.

وواصل بيريرا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر اتحاد الكرة، أنه هدفه تطوير التحكيم في مصر خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف بيريرا أنه يتعاون مع الجميع للنهوض بالمنظومة التحكيمية وأنه يلقى مساندة كبيرة من جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتابع أنه لديه خبرات تحكيمية كبيرة على مدار تاريخه منها مشاركته فى كأس العالم ودورى أبطال أوروبا مشيرا إلى أنه يتمني أن يستفيد جميع الحكام من خبراته .

وواصل أن قاعدة البيانات وتقييم الحكام من أهم أولوياته، وأنه يهتم بجميع الدوريات فى مصر، وليس الدورى المصرى الممتاز فقط، وأن لديه 2427 حكما فى مختلف الدرجات، يسعى إلى النهوض بهم ومنحهم الخبرات والدورات اللازمة حتى يكونوا عن حسن الظن.

وأكد أنه حريص على منح الفرصة لجميع الحكام للنهوض بالمنظومة التحكيمية.

وواصل: ليس من المعقول أن يلعب حكم مباراة أو مباراتين طول الموسم وحكم آخر يحصل على عدد كبير من المباريات ولا بد من توزيع المباريات على جميع الحكام.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الحكام لعدة مجموعات الأولي الخاصة بحكام الدوري الممتاز والثانية دوري المحترفين القسم الثانى ومجموعة أخرى للاقسام الأخرى ودورى الناشئين. 

وتابع : أن هدفه تواجد حكام فى المباريات الكبيرة وتواجد حكام مصريين في كأس العالم وهو ما يعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الاتحاد المصرى لكرة القدم تطوير التحكيم في مصر المنظمومة التحكيمية دوري ابطال اوروبا كأس العالم الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

إصابة شخصين بانقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

رئيس زامبيا: أشكر الرئيس السيسى على جهوده خلال رئاسة مصر لتجمع الكوميسا

الرئيس السيسى: مصر تولت رئاسة "الكوميسا" فى فترة شديدة الدقة

العثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن فى المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس