فيتور بيريرا: لدينا 2724 حكما في مختلف الدرجات.. وتقييم الأداء من أهم أولوياتي

أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه سعيد بتواجده في مصر واحدة من أهم الدول في قارة إفريقيا.

وواصل بيريرا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر اتحاد الكرة، أنه هدفه تطوير التحكيم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بيريرا أنه يتعاون مع الجميع للنهوض بالمنظومة التحكيمية وأنه يلقى مساندة كبيرة من جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتابع أنه لديه خبرات تحكيمية كبيرة على مدار تاريخه منها مشاركته فى كأس العالم ودورى أبطال أوروبا مشيرا إلى أنه يتمني أن يستفيد جميع الحكام من خبراته .

وواصل أن قاعدة البيانات وتقييم الحكام من أهم أولوياته، وأنه يهتم بجميع الدوريات فى مصر، وليس الدورى المصرى الممتاز فقط، وأن لديه 2427 حكما فى مختلف الدرجات، يسعى إلى النهوض بهم ومنحهم الخبرات والدورات اللازمة حتى يكونوا عن حسن الظن.

وأكد أنه حريص على منح الفرصة لجميع الحكام للنهوض بالمنظومة التحكيمية.

وواصل: ليس من المعقول أن يلعب حكم مباراة أو مباراتين طول الموسم وحكم آخر يحصل على عدد كبير من المباريات ولا بد من توزيع المباريات على جميع الحكام.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الحكام لعدة مجموعات الأولي الخاصة بحكام الدوري الممتاز والثانية دوري المحترفين القسم الثانى ومجموعة أخرى للاقسام الأخرى ودورى الناشئين.

وتابع : أن هدفه تواجد حكام فى المباريات الكبيرة وتواجد حكام مصريين في كأس العالم وهو ما يعمل عليه خلال الفترة المقبلة.