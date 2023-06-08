الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية فى الدقهلية

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من مالك مطعم يقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا ضم شخصين - يقيمان بدائرة قسم شرطة المنزلة، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، كما أرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية قطاع الأمن العام

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