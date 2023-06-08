الرئيس السيسى: ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والكوميسا إلى 4.3 مليار دولار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" عام 2022، إلى أعلى قيمة منذ انضمام مصر لدول التجمع، ليصل إلى 4.3 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال القمة الـ22 لتجمع دول "الكوميسا" والتي تستضيفها دولة زامبيا، اليوم الخميس، أن مصر قدمت التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 - 2026، والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقًا للميزة التنافسية للدول.

وثمّن الرئيس السيسي، دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا التي تستضيفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.