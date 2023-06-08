السيسي: مصر مستمرة في استضافة أبناء السودان وتوفير الدعم اللازم لهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلاد الإفريقية والعربية تواجه العديد من التحديات لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات قمة "كوميسا" الـ 22 في زامبيا، اليوم الخميس، أن أهم تلك المحددات والمبادئ ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا.

وأكد الرئيس السيسي أن السودان الشقيق يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه، مؤكدًا أن مصر تضطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر، حيث تبذل كل مساعيها مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين وعبر الانخراط في الآليات القائمة؛ لضمان التنسيق بينها وصولًا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر.

وأكد السيسي أن مصر مستمرة في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، متابعًا: "أدعو جم الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة".