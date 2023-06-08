الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط بلوجر يروج للمخدرات بفيديوهات إعلانية

ضبط بلوجر
ضبط بلوجر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) إحدى صفحات فيسبوك تقوم بعرض مواد وخامات ومستحضرات مدون عليها مسميات لبعض المخدرات المستحدثة، وذلك من خلال "بلوجر" أحد مروجي الإعلانات عبر موقع فيسبوك، يقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، عن طريق بث مقاطع فيديو ترويجية ودعائية لتلك المنتجات التي تحمل مسميات المواد المخدرة المستحدثة وأماكن المحال التجارية التى تتعامل فى بيعها وتوزيعها على المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول، المستخدم فى بث مقاطع الفيديو المشار إليها عبر موقع فيسبوك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مكافحة المخدرات مديرية امن القاهرة

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