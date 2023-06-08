تحويلات مرورية بعد غلق شارع النيل أسفل كوبري 15 مايو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء لرفع الكمر الخرساني الخاص بتوسعة كوبري 15 مايو غداً الجمعة ولمدة يوم واحد.

وفي إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتي تشمل توسعة كوبري 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار إليها تحديداً أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حي العجوزة، لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلي لشارع كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر الخرساني وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية الآتية:

أولاً : حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير اتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء بأتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المروية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول في الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة بمسافة مناسبة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومي .

- استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافه مناسبه .

ثانياً : حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً الى شارع ٢٦ يوليو أسفل كوبرى ١٥ مايو ثم إستكمال السير بشارع ٢٦ يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة اسفل كوبرى ١٥ مايو للعودة مرة اخرى الى شارع ٢٦ يوليو ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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