الصفدي: الأردن سيبقى شريكًا فاعلًا في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، أن الأردن سيبقى شريكًا فاعلًا في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي يمثل آلية عمل جماعي ناجحة وضرورية لدحر الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأردني، إن "التزام الأردن في محاربة الإرهاب عسكريًا وأمنيًا وأيديولوجيا ثابت مستمر، يتبدى في عملنا مع شركائنا عبر تحالفنا هذا، وآليات العمل المشتركة الأخرى، ومن خلال عملية العقبة التي ستلتئم في قرطبة هذا الشهر، لبحث تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في أفريقيا".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الأردني، في المؤتمر الوزاري للتحالف الذي استضافته المملكة العربية السعودية، وافتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية استمرار التحالف الدولي ضد داعش.

ولفت إلى أن التحالف حقق انتصارات كبيرة على الإرهاب، إلا أن إنهاء هذا الخطر، ومنعه من إعادة التفاقم يتطلبان المضي في عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باقتدار.

وأكد الصفدي، أن دحر الإرهاب يستوجب أيضًا إنهاء الصراعات وظروف اليأس، والقهر، والحرمان، والتجهيل التي يستغلها داعش وغيره من العصابات الإرهابية لنشر ظلاميتهم ودمارهم.

كما أكد ضرورة تكثيف جهود حل الأزمات الإقليمية، داعيًا إلى دعم المسار العربي للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، وما سببته من معاناة إنسانية، وولدت من تهديدات، بما في ذلك الإرهاب.

وشدد الصفدي على أهمية دعم العراق في تثبيت الاستقرار، بعد النصر التاريخي الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة، وعلى أن الأردن سيظل يقف مع العراق بكل إمكاناته.