السيسى يشكر رئيس زامبيا على حفاوة الاستقبال

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالمشاركة في أعمال القمة الـ22 لتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، والتي تستضيفها دولة زامبيا.

وقال، خلال كلمته بفعاليات قمة "الكوميسا" اليوم الخميس: "إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في زامبيا للمشاركة في أعمال القمة الـ22 للكوميسا تحت شعار (تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة)".

كما توجّه الرئيس السيسي بالشكر والتقدير إلى رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، على حفاوة الاستقبال والضيافة.

ووصل الرئيس السيسي، مساء أمس، إلى زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في قمة الكوميسا، حيث تسلّم مصر رئاسة الكوميسا لدولة زامبيا.