الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد علاء الديب يقدم تحضيرات مختلفة لفيلم أحمد حلمي الجديد

حلمي
حلمي

يدخل الفنان أحمد حلمي في التحضيرات الأخيرة لفيلمه الجديد “لسه حتة”، منتصف شهر يونيو الجاري، وهو العمل الذي يعود من خلاله حلمي لأعمال السيكودراما بشكل كامل، عقب نجاحه مرات عديدة في هذه النوعية من الأعمال.

وعلمت “الدستور” أن المخرج أحمد علاء الديب يعقد جلسات عمل دورية مع حلمي للوقوف على آخر تفاصيل العمل الذي يظهر خلاله بطل العمل بدور بلطجي، حيث يقدم خلاله حلمي شخصية جديدة علية في إطار من السيكو دراما بمنظور كوميدي.

العمل من المتوقع أن يكون جاهزا للتصوير خلال الأسابيع المقبلة، بعدما ينتهي صناعه من الوقوف على التفاصيل النهائية للعمل من حيث الأبطال المشاركين فيه وكذلك الأماكن التي سيقومون بالتصوير فيها.

الجدير ذكره ان آخر أعمال أحمد حلمي في السينما فيلم "واحد تاني"، وشارك في بطولته روبي، أحمد مالك، سيد رجب، نور إيهاب، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتجاوزت إيراداته حاجز الـ 60 مليون جنيه.

 

الأسابيع المقبلة المخرج أحمد علاء الديب الفنان أحمد حلمى السيكودراما المشاركي تفاصيل العمل

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