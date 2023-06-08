الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين بانقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

جريدة الدستور

أصيب مواطنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تقلت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي بعد مدخل قرية أبو عيطة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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