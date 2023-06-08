"البترول" تكثف جهود البحث والاستكشاف لتعظيم الاحتياطي من الزيت والغاز

تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية، أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البترولية مدفوعة بمعطيات السوق الحالية التي تعد من أهم محفزات زيادة الإنتاج البترولي، مـن أجـل تعظيم وزيادة الاحتياطي فـي الزيت والغاز في الحقول المختلفة، بالإضافة لمعالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بأحدث التقنيات الحاليه في كلا من حقول دلتا النيل وحقل أبورودیس سدري، بخليج السويس، بهدف الحصول على أدق التفسيرات التركيبية والترسيبيه، وتقليل مخاطر الحفر.

البترول: تكثيف جهود البحث والاستكشاف لتعظيم الإحتياطي من الزيت والغاز « بالخرائط »

وكشف الوزارة في تقرير نشر عبر مجلتها الرسمية، أنه بعد النجاح الذي حققه البئر الاستكشافي صدری-۲۳ بمنطقة جنوب صدرى بحقل أبو روديس في خليج السويس، تم إعادة تقييم وتفسير البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق امتداد هذا البئر مما وضح وجود تراکیب جیولوجیه جدیده داخل وخارج منطقة الامتياز، وبناءاً عليه تم حفر البئر الاستكشافي (صدرى جنوب غرب- ۱) فـي حقل تنميـة روديس صـدري لاختبار طبقات ماقبل الميوسين، أسفر ذلك عن تحقيق كشف بترولي في طبقتي الماتلا والنخل بمخزون اصلي من الزيت يقدر بـ۳۳ مليون برميل، بالإضافة إلى ذلك جاري تقييـم الخزانات الغير تقليدية طبقات الحجر الجيري الإيوسيني والتي يتـم إعادة تقييمها بحقول خليج السويس كواحد من أهم المشروعات والتي تحتوي على مخزون جوفي أصلى محتمل مـن الزيت في منطقة جنوب صدری بحقل أبو رديس يقدر بحوالي ۱۰۸ ملايين برميل، ولقد تم إثبات ذلك من خلال الشواهد الهيدروكربونية.

وفي حقول دلتا النيل، تم إعادة تفسير البيانات السيزمية المعدلة ثلاثية الأبعاد بمنطقة امتياز حقل أبو ماضي والقرعة والتي أثمرت عن حفر البئر الاستكشافي القرعة جنوب-1 بمنطقة امتياز القرعة، والتي أسفر عن اكتشاف الغـاز طبقات الحجر الرملي عصر الميوسين العلوي (تكوين أبو ماضي)، والتي أقيمت مخزون جوفي اصلي يقدر بحوالي ۱۱ بليون قدم مكعب من الغاز بالإضافة إلى 80 ألف برميل من المتكثفات.