الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن فى المعصرة

جثة تاجر خردة
جثة تاجر خردة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن بمنطقة المعصرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وسحب عينات من الجثة، وإرسالها للمعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن خاص به، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو "حسام. م. ع"، في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم العثور على متعلقاته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة. 

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