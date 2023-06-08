لـ30 يوينو.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس الحكومية الرسمية واللغات

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية التقديم ورابط وعن الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ في جميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والمدارس الانترناشونال.

كيفية تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس الحكومية

يقدم الدستور في التقرير التالي كيفية التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من خلال السطور التالية.

وتقوم وزارة التربية والتعليم باستقبال طلبات أولياء الأمور للتقديم للمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية لغات متميز، حتى يوم 30\6\2023 على موقع الوزارة الالكتروني بالخطوات التالية.

- يقوم ولى الأمر بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني من هنا.

- يقوم ولى الأمر بإنشاء حساب جديد على الموقع عن طريق رقمه القومي والضغط على خانة التقديم للصف الاول الابتدائي وإدخال البيانات المطلوبة منه.

- يقوم بعد ذلك بتسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخرى بإدخال اسم المستخدم المكون من الرقم القومي وادخال الرقم السري ثم الضغط على خانة تقديم الصف الأول الابتدائي.

- بعد تسجيل واتباع الخطوات السابقة على الموقع الإلكتروني يتم متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع سواء في مدرسة حكومية أو مدرسة رسمية او مدرسة رسمية لغات أو مدرسة رسمية لغات متميز.

- بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب في اى مدرسة، يقوم ولى الأمر بالتوجه للمدرسة التي تم اختيارها لتقديم الأوراق المطلوبة لتقديم ابناءه للالتحاق بالصف الأول الابتدائي على أن يكون عمر الطفل المتقدم لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، لضمان قبوله.

- ثم يقوم ولى الأمر بمتابعة سير تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة.

- بعد ذلك تصبح بيانات الطفل متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

- يتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وذلك طبقا للكثافة بها، وجاء ذلك وفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، الخاص الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية والمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية لغات متميز للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على النحو التالي:

- إحضار شهادة ميلاد الطالب وتكون حديثة مميكنة مع تصوير صورتين.

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للأب وصورة بطاقة الرقم القومي للأم ولا بد أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب، تقدم صورة من شهادة الوفاة وصورة من شهادة الولاية التعليمية سواء للجدل أو عند انتقالها للام.

- إحضار 8 صور مقاس 4×6 للطالب مدون عليها تاريخ لا يكون قبل سنة من تقديمها.

- إحضار صورة من عقد إيجار الشقة أو عقد تمليك الشقة موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، و إحضار إيصال كهرباء حديث أو إيصال غاز حديث أو إيصال مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

- تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم، وهي معه من مرحلة رياض الأطفال وتكون مرفقة بملف التقديم.

- إحضار و تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، وتكون حسب سنة ميلاد الطفل، و إحضار صورة منها.

- حضور الأب وضرورة وجود الطفل لتقديم كل تلك الأوراق الخاصة للتقديم في المرحلة الابتدائية.

- تقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وأما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت انتقال الولاية التعليمية للام.

وللوصول لرابط التقديم اضغط على هذا اللينك