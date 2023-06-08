رئاسة مصر للكوميسا.. دعم قوى للاقتصاد الإفريقى لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا إخباريًا عن دعم مصر الاقتصاد الإفريقي خلال رئاستها القمة الـ22 لتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا".

وذكر التقرير: "منذ تسلمت رئاسة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والمعروف اختصارًا باسم كوميسا، وضعت مصر على رأس أولوياتها، تعزيز التبادل التجاري وتعميق التكامل الصناعي مع دول إفريقية".

وانطلاقًا من دورها الريادي لعبت مصر دورًا محوريًا في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، فضلًا عن استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية في السوق الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول الإفريقية الأعضاء.

وانطوت الرؤية المصرية لرئاستها الكوميسا على عددٍ من المبادرات النوعية الرامية للمساهمة في تعميق التكامل في عددٍ من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القريب والمتوسط.

وشجّعت مصر استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة دول الأعضاء على الصمود؛ لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصادتها.

وأطلقت مصر مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط للربط بين 10 دول إفريقية وتسهيل التبادل التجاري بينها، فيما أطلقت أيضًا مبادرة جسور لتقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين.