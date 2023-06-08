البيئة: إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج صناعات مبتكرة يدوية من بواقى الأقمشة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ورش العمل التدريبية والمعرض المقام على هامشها لإعادة تدوير المخلفات التي ينظمها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بحضور النائبة سحر صدقي والنائب محمد الجبلاوي، أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة وطلاب المدارس والجامعات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن ورش العمل تهدف إلى تدريب العديد من فئات المجتمع من شباب وسيدات وممثلى جمعيات أهلية وأطفال على تنمية مهاراتهم للإنتاج الحرفى المتميز من الصناعات اليدوية والمشغولات والأعمال المبنية على خامات صديقة للبيئة وعلى نقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة إلى متدربين آخرين مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل وزيادة دخلهم وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج صناعات مبتكرة يدوية من بواقى الأقمشة (هالك المصانع) كالسجاد والكليم اليدوى والمفارش وأغطية السراير والحقائب اليدوية وألعاب الأطفال وبعض الإكسسوارات إلى جانب استخدام الورق المعاد تدويره فى صناعة الكروت والأغلفة الورقية وغيرها مما يساعد على حماية البيئة من التلوث ودعم الحرف التراثية التي تقوم على عمليات إعادة التدوير للمخلفات (كبقايا القماش، المعادن، بدائل البلاستيك، إكسسوار الورق، الجريد وغيرها وتشجيعًا للصناعة الخضراء).

وخلال لقائها بممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة في قنا، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالتواجد في محافظة قنا ضمن إطار احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"، من مدينة قنا المعلنة منذ سنوات مدينة صديقة للبيئة، نحتفل هذا العام بطريقة مختلفة من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، والذي يتضمن فعاليات مختلفة كل يوم في محافظة من محافظات مصر، بالعمل مع المجتمع المدني والشباب والمواطنين والقطاع الخاص، وزيارات لمصانع بها مشروعات بيئية وتنظيف شواطئ وزيارات للمجتمعات المحلية، والعمل مع المنظمات الدولية في إطلاق عدد من الاستراتيجيات والأنشطة الخاصة بالوزارة، ومنها ربط نوعية الهواء بتغير المناخ، خاصة مع ما نراه مؤخرًا من ظواهر مناخية حادة كالعواصف الترابية الأخيرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرصها، خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي، على زيارة أهالي الصعيد وتسليط الضوء على جهود تنفيذ منظومة إدارة المخلفات واحتياجات المواطنين، في إطار حرص وزارة البيئة على التواجد الدائم مع المواطن على الأرض لتكون أكثر قربًا منه وتحسين نوعية المعيشة، مشددة على دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف.