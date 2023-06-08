الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا للحصول على أخرى أجنبية

محمود توفيق
محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 128 في 8 يونيو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 936 لسنة 2023، بسحب الجنسية الأجنبية من 21 مواطنا مصريا للسماح لهم بالحصول على جنسيات أجنبية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في المادة الأولى بأن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم صلاح محمد محمد سلیمان، وآخرهم عبد العال محمد حسن حسين، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفي المادة الثانية ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

 

الوقائع المصرية وزير الداخلية جنسيات أجنبية

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