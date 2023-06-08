وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية حول إعادة تدوير المخلفات

افتتحت وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى، حيث تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومى وذلك لخدمة مراكز أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة، وبما يتضمنه أيضًا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تسهيل عمليات الفصل بالمنخل الدوار وإنتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 أفدنة ويهدف إلى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.

ومن جانبه، أثنى محافظ قنا على جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ودعمها الكبير والمستمر للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يسهم بشكل فعال في إنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الداودي أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا، ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى، كما تسعى المحافظة إلى إنشاء 5 محطات وسيطة بـ (دشنا - فرشوط - المحروسة بمركز قنا – قوص – شرق قنا)، كما تم تخصيص 174 فدانًا لإقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص وسوف يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طنًا/ يوم، بالإضافة إلى مدفن صحي بمركز قوص، وكذلك تمتلك المحافظة عددًا كبيرًا من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج، والتى يتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنيه ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكل محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.