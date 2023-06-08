الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يوافق لـ21 مواطنًا على التجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الداخلية، رقم 935 لسنة 2023، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

تقرر في المادة الأولى يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم يوسف أيمن محمد حسنى محمد اللبان المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتحريرا في 18 مايو 2023.

 

جريدة الوقائع المصرية جنسيات أجنبية الجنسية المصرية

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