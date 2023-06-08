الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفحم 7 سيارات.. فحص حريق جراج مجاور لاستوديو مصر بالمريوطية

جريدة الدستور

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي لفحص واقعة تفحم 7 سيارات ملاكى فى حريق جراج مجاور لاستوديو مصر بشارع ترسا بالمريوطية، وإعداد تقرير فنى عن أسباب وملابسات الحريق وبدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال ووجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع حادث اشتعال حريق بجراج سيارات بشارع ترسا فى منطقة المريوطية، لإجراء معاينة وكشف ملابسات اندلاع الحريق. 

وتبين من خلال المعاينة الأولية، تفحم 7 سيارات ملاكى، وأن الجراج عبارة عن قطعة أرض فضاء، بها مظلة عشوائية، وتحفظ رجال المباحث على العاملين بالجراج، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بجراج سيارات، فى شارع ترسا بمنطقة المريوطية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن تفحم 7 سيارات ملاكى مركونة بالجراج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

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