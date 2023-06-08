لأصحاب المعاناة في العواصف الترابية.. نصائح تمنع الإصابة

بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء المتقلبة والترابية حتى غد الجمعة، تلك الأجواء التي يتعرض خلالها مرضى الحساسية الصدرية والتهاب الجيوب الأنفية للمعاناة، نقدم لكم من خلال هذه السطور نصائح لكل من يتعرضون للأزمات وبسبب التقلبات الجوية بحسب الموقع الطبي "very well health":

مرضى الحساسية الصدرية:

يتعرض مرضى الحساسية الصدرية في مثل هذه الأجواء والعواصف الترابية للعديد من الأزمات، وذلك في ظل الإصابة بحساسية الصدر يتم التعرض لسوء بشدة، فهناك من يعاني من التهاب الحلق أو احتقان الأنف، أو الإثنين معًا، وذلك بسبب الأتربة التي تصل للرئتين، ويمكن تفادى ذلك من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في:

- عدم الخروج في مثل هذه الأجواء سوى للضرورة القصوى، ويجب على مرضى حساسية الصدر ارتداء كمامة قبل الخروج من المنزل، وعند عدم توافرها يجب استخدام منديل مبلل على الأنف والفم، لمنع وصول الأتربة إلى الجهاز التنفسي.

- المواظبة على استخدام البخاخ الموسع للشعب الهوائية، وتناول الأدوية المضادة للحساسية، مثل مضادات الهيستامين، والتي يصفها الطبيب المعالج لمريض الحساسية الصدرية.

- عند الشعور أنه تم وصول الأتربة للرئتين يجب استنشاق بخار ماء، للترطيب وتخفيف أعراض الاحتقان والأزمة التنفسية التي يتسبب بها الأتربة، وعندما يشعر المريض بصعوبة في التنفس أو سمع صوت صفير من الصدر، فيجب التوجه مباشرة لأقرب مستشفى.

مرضى التهابات الجيوب الأنفية:

يتعرض أصحاب التهاب الجيوب الأنفية في مثل هذه الأجواء والعواصف الترابية للمعاناة، حيث يتعرضون للسوء بشدة، فهناك من يعاني من احتقان الأنف، والألم في الأنف مع سيلان وصداع شديد، وذلك بسبب الأتربة التي تصل للأنف، ويمكن تفادى ذلك من خلال اتباع عدة نصائح وهي:

- الخروج عند الضرورة فقط، والالتزام بارتداء كمامة تجنبًا لاستنشاق الأتربة في العواصف، مع الحرص على إغلاق نوافذ السيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقيته من الأتربة.

- وعند التواجد بالمنزل يجب إغلاق جميع نوافذ وأبوب المنزل، لمنع دخول الأتربة لها والتعرض للمعاناة.

- الحرص على عدم الاحتكاك أو الجلوس بأشخاص مصابين بنزلات البرد، كما يجب استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم، لمنع وصول الأتربة لهما.

- تناول الأدوية الموصوفة طبيا أثناء العواصف الترابية تجنبا للإصابة، ووضع من البخاخة التي يتم استخدامها باستمرار لتفادي حدوث مضاعفات.

- تناول السوائل بكثرة وخاصة الماء.

- تفادي التدخين أو الجلوس بأماكن بها أشخاص مدخنون.

- ضرورة استخدام محلول الملح لمن يعاني من صعوبة في التنفس كونه ضمن الحلول السريعة.