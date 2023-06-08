إزالة 250 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، مستمر تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تمت إزالته وصل إلى 250 حالة (126 حالة تعدٍ على مبانٍ +124 حالة زراعات)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى الثلاثاء 6 يونيو الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023 وبلغ إجمالي ما تمت إزالته خلالها 402 حالة تعدٍ على "مبانٍ وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.