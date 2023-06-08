الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طمع في الحلق الذهب.. اعترافات المتهم بقتل ربة منزل بالفيوم

جريدة الدستور

اعترف سائق تروسيكل بالفيوم بتفاصيل قتله ربة منزل بغرض سرق الذهب الخاص بها.

وقال المتهم إنه يعمل سائق على تروسيكل ويوم الواقعة ركبت معه المجني عليها، بهدف توصيلها إلى منزلها، ولاحظ أُثناء جلوسها بالتروسيكل ارتدائها قرط ذهبي ومصوغات ذهبية أخرى وفضية، فتوقف في إحدى المناطق الزراعية، واعتدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها، واستولى على مصوغاتها (ذهبية، فضية)، وألقى جثتها في المجرى المائى.

واعترف المتهم أنه عقب التخلص عليها قام بالتصرف في المصوغات الذهبية من خلال بيعها لأحد الأشخاص بالقليوبية، وصرف مبلغ المال على احتياجاته الشخصية

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض العثور علي بأحد المجاري المائية بدائرة المركز ،وبعد تشكيل فريق بحث تم التوصل الي هوية السائق وضبطه وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.

سائق تروسيكل بالفيوم ضبط سائق تروسيكل

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