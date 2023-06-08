الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعميم نشرة لكشف هوية جثة مجهولة عثر عليها بترعة المريوطية

جريدة الدستور

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية شخص تم العثور على جثته في ترعة المريوطية بكرداسة، بالإضافة إلى تعميم نشرة بمواصفات الجثة، وقررت النيابة تشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بترعة المريوطية في كرداسة. 

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وعقب انتشالها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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