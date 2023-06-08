الأحد.. البرلمان يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأحد المقبل.

ومن المُقرر أن يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023- 2024.

كما يناقش المجلس، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وجاءت تلك الطلبات كالتالي:

1. العضو آيات الحداد وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

2. العضو آيات الحداد وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

3. العضو مجدي الوليلي وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من فائض إنتاج مصر من الكهرباء.