الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب إصابة في يده.. كريم فهمي يستعد لعمل فني جديد

كريم فهمي
كريم فهمي

يستعد الفنان كريم فهمي للدخول في تجربة تمثيلية جديدة، عقب إصابته الأخيرة التي تعرض لها في يده اليمنى، تمثلت في شد قوي أثر على حركتها بشكل كبير للغاية.

وعلمت “الدستور” أن كريم فهمي يستعد لعمل سينمائي يقوم بكتابته منذ حوالي عام، وجاري الانتهاء من كتابته بشكل كامل، يحمل اسم مبدئي “ألذ أعدائي”، ومن المتوقع تغييره عند انطلاق التصوير، وهو عمل رومانسي كوميدي.

العمل من المتوقع أن يشهد تعاون بين فهمي والسبكي، على غرار ما قدماه من قبل في أكثر من عمل فني، أحدث خلالهم فهمي ردود افعال متابينه، حيث لم يحقق إيرادات كبيرة خاصة “حسن وبقلظ” وأعمال أخرى.

والفيلم من المتوقع أن تنطلق تحضيراته النهائية مطلع شهر أغسطس المقبل، أملا في الدخول ضمن أعمال موسم منتصف العام الدراسي.

وغاب كريم فهيم عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي، ولكنه ظهر كضيف شرف في أكثر من عمل منها مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل سره الباتع بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي، والعمل كان من إخراج خالد يوسف.

وكان كريم فهمي قد حقق نجاحاً كبيراً قبل موسم رمضان من خلال مسلسل "أزمة منتصف العمر"، الذي شارك في بطولته مع الفنانين: ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، آية سليم...، وهو من إخراج كريم العدل.

كما عُرض له في دور السينما فيلم "أنا لحبيبي"، الذي تعاون فيه مع الفنانة ياسمين رئيس وحقق من خلاله نجاحاً ضخماً.

 

أحمد السعدني السباق الرمضاني السباق الرمضان الفنان كريم فهمي الكتيبه 101 بطولة عمرو يوسف الفنان كريم بطولة عمرو يوسف

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