الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تبرز فوائد تقنية "BITCRUDE" لنقل الخام والبيتومين بالحاويات

البترول
البترول

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن صناعة الوقود الأحفـورى تشهد العديد مـن التطورات فى العمليات والمراحل التى تمر بها، بما يمكنها من مواكبة التوجهات الدوليــة لخفض الانبعاثات.

البترول: تكشف فوائد تقنية BITCRUDE لنقل الخام والبيتومين بالحاويات تمهيدا للتعاقد عليها 

وتابعت الوزارة في تقريرعبر مجلتها الرسمية، أن تقنية BITCRUDE التي طورتها شركة كندية تحمل الاسم ذاته تقنيــة مبتكرة لنقل الخـام والبيتومين بالحاويــات فى صورة صلبة آمنة علــى البيئة أثناء النقل ومن ثــم إرجاعها إلى حالتها الأصلية ومزجها إنتــاج خام قابل للتكرير وبمعدل انبعاثات صفرى.

وذكرت الوزارة أن هذه التقنية الفريدة تقوم على استخدام وحدة DRU الكهربائية التــي تعــد الأولى من نوعها كوحدة إسترجاع مخفف تحويل البترول الخام إلى صورة صلبة توفر عامل األمان خالل عملية النقل بعد إزالة جميع الشوائب، بما في ذلك مواد التخفيف الأمر الذى يؤدى إلى نقاء النفط الخام بنسبة 100 %، وبذلك يصبـــح غير ضار أثناء عملية النقل.

ويُطلق على هذا الشكل الجديد من البترول الخام اسم BitCrude، وهــو بترول خام جديد يعتمد في أساسه علــى البيتومين والذى يصبــح مادة صلبة طبيعية خالية من مــواد التخفيف وآمنة على الحيــاة البحرية، ليتم نقلها فى حاويات مخصصــة لذلك كمادة صلبة إلى مكان حول العالم باستخدام السكك الحديد والسفن.

ومــن ناحية أخرى، فإن الفائدة البيئيــة من هذه العملية ال تتعلق فقــط بإزالة المادة المخففة التي يجب استخدامها في النقل عبر خط الأنابيب، فقد تم إجراء دراســات التقييــم الآثار الضارة المحتملة على الحيوانات والنباتات، وكذلك الحياة المائية، فى حالة ســقوط إحــدى حاوياتها ، وتم التوصل إلى أنــه أمر بعيد الاحتمال للغاية، حيث تم تصنيف البيتومين شــبه الصلب على أنه سلعة غير خطرة أغراض النقل فهو يطفو في كل من المياه العذبة والمالحة فى حاويات شـحن مصممة خصيصا وغير وفعال. 

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