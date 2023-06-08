ما بين قرارات الاعتزال والعودة.. حلا شيحة اسم لا ينتهي من الجدل

عاد اسم الفنانة المعتزلة حلا شيحة، للتريند من جديد خاصة بعد تلميحاتها برغبتها في العودة للفن من جديد بعد قرار اعتزالها الفن عام 2021، مجرد زواجها من الداعية الديني معز مسعود وتبرأها من فيلمها "بحبك" مع نجم الجيل تامر حسني.

اعتزالها التمثيل المرة الأولى

وقرار اعتزال "حلا" 2021 لم يكن للمرة الأولى، بل سبق وأعلنت اعتزالها عقب حجابها خاصة بعد فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006 بجانب النجم الراحل عامر منيب، لتعلن في ذلك الوقت ندمها عن مشاركتها في العديد من الأعمال وأنها تتمنى حذفها من تاريخها، لتغلق صفحة الفن من حياتها.

وفي عام 2018، قررت الرجوع عن قرارها بالاعتزال والعودة إلى الساحة الفنية، من خلال مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، ثم توالت الأعمال تعمل بعد ذلك مع النجمة يسرا مسلسل "خيانة عهد".

أزمتها مع تامر حسني

وفي عام 2021، قررت "حلا" مشاركة النجم تامر حسني في أول فيلم لها بعنوان "مش أنا" وكان الأخير أيضاً، حيث هاجمت تامر حسني، بمجرد طرح البرومو الرسمي للفيلم، معللة أنه نشر مقطع فيديو يتضمن لقطات رومانسية من أحداث الفيلم، وهو ما تسبب في ضيقها وابتعادها عن الأضواء من جديد، بالتزامن مع إعلان زواجها.

رسالة حلا شيحة لجمهورها

وكانت وجهت حلا شيحة، رسالة مطولة لجمهورها عبر صفحتها الرسمية علي موقع “إنستجرام”، قائلة:"مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون و لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مرت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايماً".

كما أعربت عن سعادتها، بتعليق الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، عن عودتها للعمل بالتمثيل من جديد قائلة: “شكراً للبيت الكبير.. نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان”.