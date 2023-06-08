مصطفى حجاج وهاني محروس يتعاونان في فيلم شبابي 3 أغنيات

كشف المنتج ومهندس الصوت هاني محروس عن تعاونات جديدة مع المطرب مصطفى حجاج خلال صيف عام 2023.

وتحدث محروس في بيان صحفي قائلا: "بنستعد بإذن الله للصيف ده عندنا 3 أغاني بإذن الله وكليب غير النجاح الكبير اللي عملته أغنية بنت الناس اللي لسه نازلة وتريند الوطن العربي وده غير إنه بيستعد للتمثيل وهو مضى فيلم وهيكون طفرة".

وعبر مصطفى حجاج عن سعادته بهذه الخطوة كممثل قائلاً: "خطوة جديدة مهمة والفيلم شبابي وقصته هيعملها الأستاذ هاني محروس وهتكون مفاجأة" .

وطرح المطرب مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة للجمهور “بنت الناس”، ليفتتح بها صيف 2023، حيث تعاون في كلماتها مع الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبدالهادي وإنتاج هاني محروس.

وكلمات الأغنية كالتالي .."أول ما أصحى بافكر اقابلك ولا في بعدك ولا في قبلك قلبي خلاص كلبش على قلبك هقفل عليكى بمفتاح كنت بدور هنا وهناك شوفتك انا جالى ارتباك ازاي بنوتة بشكل ملاك واهو كل الماضي ده تلج وساح".