"دهبها لمع في عيني".. بائعة خضار تدفع حياتها مقابل "3 غوايش وسلسلتين" بالفيوم

“ركبت معايا عشان أوصلها دهبها لمع في عينيا فقررت أخلص عليها وأخده أبيعه، أصل الدهب غالي وهيجيبلي قرشين حلوين”، بهذه الكلمات اعترف سائق بقتل سيدة وإلقاء جثتها في مصرف مائي بالفيوم.

وقال المتهم إنه اعتاد منذ فترة قريبة توصيل المجني عليها لمنزلها عقب انتهائها من بيع خضروات بسوق الفيوم العمومي، ولاحظ خلال تلك الفترة ارتدائها مصوغات ذهبية ولمعت فكرة السرقة في رأسه، وبالفعل استقلت معه المجني عليها "تروسيكل" وأثناء سيرهما على طريق زراعي خال من المارة ادعى وجود عطل بالتروسيكل ونزل لإصلاحه وتناول "قالب طوب" من الأرض وانهال به على رأسها حتى فارقت الحياة واستولى على مصوغاتها، ثم ألقى الجثة في مصرف مائي وفر هاربا لبيع الذهب.

وقالت ابنة المجني عليها، إن والدتها كانت ترتدي 3 غوايش وسلسلتين وخاتمين وحلق من الذهب، وأن المتهم كان متزوجًا من بائعة خضار من الفيوم وطلقها ولا يملك سوى تروسيكل يعمل عليه نهارا ويبيت به ليلا.

وأضافت ابنة المجني عليها، أن المتهم اصطحب والدتها بعد الانتهاء من بيع الخضراوات في سوق الفيوم العمومى الذي يعقد كل ثلاثاء، حيث كانت تجلس بمنطقة الكيالين، وبدلا من توصيلها إلى منزلها بقرية الزملوطي التي تبعد عن مدينة الفيوم، بحوالي 2000 متر، انعطف بها إلى طريق بين الحقول بمنطقة الحلافى، واعتدى عليها بالضرب، ثم حملها على التروسيكل الخاص به، وألقى بها فى مياه بحر سنورس، ثم هرب إلى القاهرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم "مُبلغ بغيابها") بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه أثناء توصيل المجنى عليها لمحل إقامتها بمركبة "تروسيكل" ملكه .. توقف بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم إصلاح "التروسيكل" وتعدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها واستولى على مصوغاتها (ذهبة، فضية)، وألقى الجثة بالمجرى المائى المشار إليه.

وأرشد عن قرطها الذهبى المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" (مالك محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية") أمكن ضبط الأخير والقرط الذهبى، كما أرشد المتهم عن باقى المسروقات ومبلغ مالى "متبقى من ثمن بيع القرط الذهبى" وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.