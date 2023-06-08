الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربي يعقد جلسته الخامسة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة السبت

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتناقش الجلسة عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وخاصة التطورات السياسية والأمنية وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

كما تناقش الجلسة مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022م ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية لحلول عام 2026، كذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

كما تناقش الجلسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا وبحث امكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه.

كذلك تناقش الجلسة مشروع القانون العربي الاسترشادي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وفي سياق أخر أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث بمبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفض البرلمان العربي التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، وداعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ مايلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

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