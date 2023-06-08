وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبو تشت

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح مشروع المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمعت وزيرة البيئة ومحافظ قنا إلى شرحٍ تفصيلي عن المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت والتي تقع على مساحة فدان مخصصة لاستيعاب ١٧٨ طن مخلفات في اليوم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٧ ملايين و٦٦٤ ألف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وتخدم مركزيّ أبو تشت وفرشوط، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي والذي يقع علي مسافة ٣٥ كيلو متر، حيث أن دور المحطة الوسطية استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

من جهته، أثنى محافظ قنا، على جهود الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ودعمها الكبير والمستمر للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يسهم بشكل فعّال في إنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وتزور وزيرة البيئة، أيضًا، مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا؛ لافتتاح مصنع لتدوير المخلفات شمالي محافظة قنا برفقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.