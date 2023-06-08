الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبو تشت

وزارة البيئة
وزارة البيئة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح مشروع المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

واستمعت وزيرة البيئة ومحافظ قنا إلى شرحٍ تفصيلي عن المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت والتي تقع على مساحة فدان مخصصة لاستيعاب ١٧٨ طن مخلفات في اليوم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٧ ملايين و٦٦٤ ألف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وتخدم مركزيّ أبو تشت وفرشوط، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي والذي يقع علي مسافة ٣٥ كيلو متر، حيث أن دور المحطة الوسطية استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

من جهته، أثنى محافظ قنا، على جهود الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ودعمها الكبير والمستمر للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يسهم بشكل فعّال في إنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وتزور وزيرة البيئة، أيضًا، مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا؛ لافتتاح مصنع لتدوير المخلفات شمالي محافظة قنا برفقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا. 

اجمال إدارة المخلفات إدارة المخلفات الصلبة استيعاب اشرف الداودي

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تحذر: رياح محملة بالأتربة والرمال على غالبية الأنحاء

التعاونيات الزراعية: الجمعيات المنتجة استعدت لموسم تصدير الخضر والفاكهة

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية التعاون المشترك بين مصر وأنجولا

نائب وزير الإسكان يبحث تحويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لـ"خضراء"

وزير الصحة: استفادة 65 مليون مواطن من مبادرة القضاء على فيروس "سى"

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس