إزالة 19 تعديا على الأراضي وأملاك الدولة بمركز منفلوط في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وشدد اللواء سعد على استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 للإزالات والتي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح أنه تم إزالة 19 حالة تعدي أراضي حماية النيل خلال يوم واحد بمركز منفلوط بمساحة 630 متر مربع مباني وذلك خلال حملة مكبرة ضمن الموجة الـ 21 بإشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن والتعاون مع مختلف جهات الولاية مع ضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أولاً بأول، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف وتنفيذه وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، حيث أن الموجة الـ 21 قد بدأت في 29 من أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم على 3 مراحل في كافة المراكز والمدن.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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