أول تعليق لـ حسام داغر بعد مغادرته المستشفى

عاد الفنان حسام داغر إلى منزله بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية خطرة، مكث على إثرها لأيام في أحد المستشفيات.

ونشر داغر صورة على حسابه بموقع فيسبوك وعلق قائلا: "أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وكان قد كتب حسام داغر منشورًا آخر قال فيه: "الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا، في الأزمة الصحية اللي مريت بيها اليومين اللي فاتو، ولولا فضل ربنا، وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من العناية من الوضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء، وبشكر دكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع، إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا صاحبي حمزة العيلي، لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان، هو وأحمد أخويا، ووقفته جنبي في المستشفى".

وأردف: "حابب أشكر واطمن كل الناس اللي كلموني، واطمنوا عليا وجُم ليا المستشفى أو البيت، أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت، وبحاول أرد على كل اللي بعت لي، أو اطمن عليّا واحد واحد، لأن كلمة شكرًا قليلة حقيقي على اللي حسيت بيه من حب واهتمام كبير مالي قلوبكم، ودعوات الناس الكتير ليا بالشفاء هى اللي سرّعت علاجي وعجّلت بشفائي.. الحمد لله على كل شيء".